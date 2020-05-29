مجلس الأمن الوطني في تايلاند يقول إن الإغلاق قد ينتهي مطلع يوليو
بانكوك- (د ب أ):
قال الأمين العام لمجلس الأمن الوطني في تايلاند، سومساك رونجسيتا، إن بلاده تستعد للخروج من الإغلاق ، حيث من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد بنهاية شهر يونيو.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة، من المنتظر أن تقوم تايلاند بتخفيف بعض القيود على حدود البلاد في يوليو المقبل.
وكان مجلس الأمن الوطني في تايلاند أوصى بخفض ساعات حظر التجول الليلي لمدة ساعة ليبدأ من الساعة 11 مساء وحتى الثالثة فجرا، بدلا من الرابعة.
وبحسب الوكالة، قد يسمح لمراكز التسوق (المولات) بالاستمرار في العمل لمدة ساعة إضافية، لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الثامنة.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة التايلندية اجتماعا اليوم لمناقشة إجراء مزيد من إعادة الفتح، وتخفيف بعض القيود.
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