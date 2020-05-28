السفارة الأمريكية في إسرائيل تحث مواطنيها على الابتعاد عن الضفة الغربية وقطاع غزة
تل أبيب - (د ب أ):
حثت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الخميس، الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة أو يفكرون في السفر إليهما على توخي المزيد من الحذر.
وحذرت السفارة من احتمال وقوع انتفاضات غضب في الوجهات السياحية أو عند نقاط التفتيش أو الأسواق، دون إنذار مسبق. ونصحت حاليا بعدم السفر إلى قطاع غزة.
وتٌخطط الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية، وذلك وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".
وتثير الخطط الإسرائيلية جدلا واسعا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وهناك مخاوف من اندلاع انتفاضات جديدة في المنطقة إذا مضت الحكومة الإسرائيلية قدما في خططها. وتعتزم الحكومة تقديم التشريع الخاص بالضم إلى الكنيست بداية من يوليو.
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