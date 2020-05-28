أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:21 ص الخميس 28 مايو 2020
روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8371 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 379 ألفا و 51 حالة.
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغت 3560 حالة، أي بنسبة 42.5 بالمئة من الحالات.
وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت وحدها 2054 إصابة من الإصابات الجديدة ، أي بنسبة 24.6% ، لافتا إلى تسجيل 774 إصابة في ضواحي العاصمة و383 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.
وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد حالات الوفاة في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 174 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 حالة، مؤكدا أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في عموم البلاد خلال اليوم الماضي وصل إلى 8785 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150 ألفا 993 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا موسكو روسيا

الخبر التالى:

انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الكمامة إجبارية والحظر 8 مساءً.. 12 إجراءً لمواجهة كورونا تبدأ السبت المقبل