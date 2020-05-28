أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ألمانيا: 62 حالة وفاة جديدة بكورنا وارتفاع الإجمالي إلى 8411

07:17 ص الخميس 28 مايو 2020
ألمانيا: 62 حالة وفاة جديدة بكورنا وارتفاع الإجمالي إلى 8411

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 179717 حالة.
وكشفت بيانات للمركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول بارز في ألمانيا أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لابد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
وأضافت أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

هذا المحتوى من

ألمانيا حالات وفاة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة البرازيلية: حصيلة وفيات كورونا في البلاد تتجاوز الـ 25 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان