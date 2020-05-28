ألمانيا: 62 حالة وفاة جديدة بكورنا وارتفاع الإجمالي إلى 8411

برلين - (أ ش أ):

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 179717 حالة.

وكشفت بيانات للمركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول بارز في ألمانيا أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لابد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وأضافت أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".