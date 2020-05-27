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عالم أمريكي يحذّر: مناعة لقاح كورونا "ليست دائمة"

08:41 م الأربعاء 27 مايو 2020
عالم أمريكي يحذّر: مناعة لقاح كورونا "ليست دائمة"

لقاح كورونا

(وكالات):

أعرب عالم الفيروسات والمناعة الأمريكي روبرت غالّو، عن خشيته من أن المناعة التي سيولدها اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قد لا تكون دائمة المفعول.

وقال: "سنواجه سلالات أخرى من الفيروس، وأخشى أن المناعة التي يولدها اللقاح ليست دائمة، لأننا نرى أوجه تشابه بين قسيم هذا الفيروس وذاك الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية"، نظرا لأن "الأجسام المضادة في هذا الأخير ليست طويلة الأمد"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتابع: "أعتقد أن من الممكن الإصابة بالفيروس مرة ثانية، إذا لم تكن الحصانة دائمة. وإذا كانت كذلك، وهو أمر لا يمكننا معرفته، وكانت واسعة النطاق وشملت جميع متغيرات الفيروس، فعندها لن نواجهه مرة أخرى، لكنني لا أعتقد أن هذا محتمل جدا".

وذكر غالّو، بأن "ما يشترك فيه فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية، هو جميع جوانب الوباء ويمكن التعلم منه، وهناك جانب إيجابي للمأساة دائما. فمع فيروس نقص المناعة البشرية كان هناك العديد من الجوانب الإيجابية على المستوى العلمي، بل والاجتماعي أيضا، كزيادة تعاون الولايات المتحدة مع إفريقيا في الصحة العامة".

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