الجيش اليمني يتوعد الحوثيين بالرد القاسي على هجوم مأرب

صنعاء - (د ب أ):

توعد الجيش اليمني، مساء الأربعاء، بالرد على هجوم جماعة الحوثيين بعد استهداف معسكر في محافظة مأرب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 من الضباط والجنود.

وقال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان:" دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به مليشيا الحوثي المتمردة، لن تذهب هدراً وسيتم الرد عليها بقوّة على يد الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية".

وأضاف المتحدث العسكري أن:" الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على أحد المعسكرات في محافظة مأرب استهدف اجتماعا لرئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، وأسفر عن استشهاد 8 من الضباط والصف وإصابة آخرين من أفراد القوات المسلحة من مرافقي رئيس هيئة الاركان العامة".

وكان عدد من أفراد الجيش اليمني قُتلوا باستهداف صاروخي استهدف اجتماعا لوزارة الدفاع اليمنية في محافظة مأرب، بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة، فيما لم تعلن جماعة الحوثي رسميا مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى مساء الأربعاء.