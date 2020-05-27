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السعودية: 11 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:11 م الأربعاء 27 مايو 2020
السعودية: 11 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى422 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1815 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 78541 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2572 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 51022 .

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

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