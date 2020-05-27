السعودية: استئناف الرحلات الجوية الداخلية نهاية مايو

القاهرة (وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن السلطات سمحت باستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات البلاد يوم 31 مايو الجاري بعد أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقالت (واس) إن المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات الداخلية تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات من بينها الرياض وجدة والمدينة.



وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل يبدأ العمل بها غدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد باستثناء مكة.



وسجلت البلاد أكثر من 76 ألف حالة وأكثر من 400 وفاة.