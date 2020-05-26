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فرنسا تجدد دعوتها لإسرائيل بالعدول عن خطط ضم أراضي فلسطينية جديدة

08:56 م الثلاثاء 26 مايو 2020
فرنسا تجدد دعوتها لإسرائيل بالعدول عن خطط ضم أراضي فلسطينية جديدة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وكالات

جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى إسرائيل للعدول عن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا يمكن أن تبقى "بلا رد" حسبما أفادت "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي الجانب، بخاصة ضم الأراضي"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".

جان إيف لودريان فرنسا فلسطين إسرائيل

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