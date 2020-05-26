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الصحة العالمية: كورونا يتفشى بسرعة في البرازيل وتشيلي وبيرو

07:42 م الثلاثاء 26 مايو 2020
الصحة العالمية: كورونا يتفشى بسرعة في البرازيل وتشيلي وبيرو

منظمة الصحة العالمية

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا المستجد، يتفشى بسرعة كبيرة في البرازيل وتشيلي وبيرو في أمريكا الجنوبية، حسبما أفادت "العربية".

وسجلت البرازيل، نحو 377 ألفا إصابة بالفيروس التاجي، محتلة المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي، فيما حصد الوباء أرواح نحو 32.6 ألفا.

وبلغت أعداد إصابات كورونا في بيرو نحو 134 ألف حالة، وفي تشيلي وصلت الإصابات لأكثر من 77.5 ألفا حالة.

منظمة الصحة العالمية البرازيل تشيلي بيرو فيروس كورونا

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