السعودية تسجل 12 وفاة و1931 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 411 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1931 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 76,726 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2782 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 48,450 .