فرنسا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 28457

باريس - (د ب أ):

سجلت فرنسا 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28457 حالة، إلا أن السلطات لم تقدم تحديثا للوفيات في دور رعاية المسنين لليوم الخامس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن عدد حالات نقل المرضى إلى المستشفيات استمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، بعد زيادته أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل 358 إصابة جدية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219795، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع بمقدار 387 حالة إلى 16798 .

وأضافت أن عدد مرضى الرعاية المركزة تراجع إلى 1609 مريضا، بعد خروج 46 مريضا من الرعاية المركزة.