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أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

07:23 م الإثنين 25 مايو 2020
أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

دوسكو ماركوفيتش

وكالات:

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

والأحد، أعلن معهد الصحة العامة بالجبل الأسود أن البلاد حاليا خالية من أي مصاب بكورونا وذلك بعد 68 يوما من تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة في الجبل الأسود، ذكرت السبت، أن بلادها هي آخر من وصلها كورونا في القارة الأوروبية.

ووفق معطيات رسمية، فقد بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في الجبل الأسود، 324، توفي منهم 9، فيما تعافى 315.

دوسكو ماركوفيتش الجبل الأسود فيروس كورونا

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