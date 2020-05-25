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إسبانيا تسجل 50 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي بلغ 26834

06:27 م الإثنين 25 مايو 2020
إسبانيا تسجل 50 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي بلغ 26834

إسبانيا تسجل 50 وفاة جديدة بكورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تسجيل 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض ملحوظ عن الأمس، لافتة إلى أن الإجمالي بلغ 26834.

وتسجل إسبانيا، التي كانت سابقا إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم، أقل من 100 وفاة جديدة جراء المرض لليوم التاسع على التوالي، ما يشير إلى انخفاض كبير لهذا المؤشر في البلاد والذي تجاوز في بعض الأيام 700 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 132 حالة جديدة، بعد أن بلغ المؤشر اليومي في 23 مايو 361 حالة، وفي 24 مايو 246، لتصل الحصيلة العامة إلى 235400.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

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