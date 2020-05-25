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إسبانيا تفتح الأبواب أمام السائحين الأجانب بدءا من يوليو المقبل

12:26 م الإثنين 25 مايو 2020
إسبانيا تفتح الأبواب أمام السائحين الأجانب بدءا من يوليو المقبل

شواطئ إسبانيا

مدريد- (أ ش أ):

أعلن وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو، أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة تقوم الآن بتخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة كورونا.

وأشار ماروتو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد يوليو القادم، كما أنه من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا خلال الموعد المحدد.

وتعتبر إسبانيا ،التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

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اسبانيا السياحة فيروس كورونا

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