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ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 226 بينها 43 حالة وفاة

12:51 ص الإثنين 25 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 226 بينها 43 حالة وفاة

السلطات الصحية في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

ارتفع عدد الاصابات المعلنة في اليمن، بفيروس كورونا المستجد، إلى 226 حالة، بينها 43 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة للحكومة الشرعية، في نشرتها اليومية اليوم السبت، إنها سجلت 10 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، بينها حالتا وفاة.

وأفادت بأنه بهذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الحالات إلى 222 حالة بينها 42 حالة وفاة و10 تعافي في الاراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية .

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد أربع حالات مصابة بكورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينها حالة وفاة ، وحالتا تعافي.

وبهذا يصل عدد حالات الإصابة بكورونا في اليمن اجمع إلى 226 حالة، بينها 43 حالة وفاة، و12 حالة تعافي.

ويتهم مسؤولون في الحكومة الشرعية، و منظمات دولية، جماعة أنصار الله الحوثية بالتكتم على تفشي كورونا في مناطق سيطرتهم، وهو ما تنفيه الجماعة.

وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في العاشر من أبريل الماضي.

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