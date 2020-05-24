الكاظمي يبحث مع ماكرون التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

العراق - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم مجالات التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لمكتب الكاظمي، مساء اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا سبل تعزيزالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق