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الكاظمي يبحث مع ماكرون التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

09:39 م الأحد 24 مايو 2020
الكاظمي يبحث مع ماكرون التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

مصطفى الكاظمي

العراق - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم مجالات التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لمكتب الكاظمي، مساء اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا سبل تعزيزالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق

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مصطفى الكاظمي مكافحة الإرهاب إيمانويل ماكرون

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