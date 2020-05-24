الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح بالقدس بعد ساعات من التحقيق

فلسطين - (أ ش أ)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور، بعد ساعات من التحقيق في أول أيام العيد بتهمة خرق السيادة والعمل لصالح السلطة الوطنية بالقدس الشرقية في محاربة وباء كورونا، وتوزيع المساعدات على سكانها والتخطيط لزيارة "دولة معادية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإفراج جاء بكفالة قيمتها 3 آلاف شيقل، ومنع السفر إلى أي "دولة معادية".