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الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح بالقدس بعد ساعات من التحقيق

07:00 م الأحد 24 مايو 2020
الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح بالقدس بعد ساعات من التحقيق

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

فلسطين - (أ ش أ)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور، بعد ساعات من التحقيق في أول أيام العيد بتهمة خرق السيادة والعمل لصالح السلطة الوطنية بالقدس الشرقية في محاربة وباء كورونا، وتوزيع المساعدات على سكانها والتخطيط لزيارة "دولة معادية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإفراج جاء بكفالة قيمتها 3 آلاف شيقل، ومنع السفر إلى أي "دولة معادية".

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