نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد

القدس- (د ب ا):

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينى المحافظ بنيامين نتنياهو مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب تهم فساد.

وقد وصل نتنياهو، 70 عاما، مقر محكمة القدس الجزئية مساء اليوم الأحد وبصحبته حراسه الشخصيون.