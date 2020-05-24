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نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد

02:10 م الأحد 24 مايو 2020
نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد

بنيامين نتنياهو

القدس- (د ب ا):

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينى المحافظ بنيامين نتنياهو مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب تهم فساد.

وقد وصل نتنياهو، 70 عاما، مقر محكمة القدس الجزئية مساء اليوم الأحد وبصحبته حراسه الشخصيون.

بنيامين نتنياهو فساد

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