فرنسا تراجع استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا

باريس- (بي بي سي):

امر وزير الصحة الفرنسي بمراجعة استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بعد أن أظهر دراسة أنه ربما يكون مسؤولا عن ارتفاع معدلات الوفاة بين المرضى.

وقال الوزير، أوليفير فيران، إنه طلب من لجنة طبية إعادة تقييم العقار في غضون 48 ساعة. ووصف الوزير نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت العلمية المرموقة بـ"المقلقة".

ويتزايد في فرنسا استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا بعد أن أوصى به طبيب بارز في شهر مارس.