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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أثناء صلاة العيد بالأقصى

11:24 ص الأحد 24 مايو 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أثناء صلاة العيد بالأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي

القدس (د ب أ)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم بعض كبار السن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن تلك قوات الاحتلال استخدمت الهراوات خلال الاعتداء، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.

ووفق الوكالة، تمكن المصلون من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد، المُغلق منذ شهرين، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الاحتلال الإسرائيلي صلاة العيد القدس

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