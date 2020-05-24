رئيس الوزراء الكندي: عيد الفطر فرصة للتعرف على كيفية استمرار المسلمين في تشكيل بلادنا للأفضل

أوتاوا - (أ ش أ):

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الأحد، المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.

وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "يعد عيد الفطر أحد أهم المناسبات الدينية في الإسلام، وهو الوقت المناسب لتقديم الشكر والتعاطف مع المحتاجين"، مشيرا إلى أن هذا العام الوضع مختلف بسبب جائحة (كوفيد-19).

وتابع: "مثلما فعلوا طوال شهر رمضان ، يصلي الكنديون المسلمون في المنزل ويتبعون الوسائل الافتراضية للاحتفال بهذا اليوم الخاص. باتباع نصيحة خبراء الصحة العامة، سنتغلب على هذه الأوقات الصعبة معا".

وأضاف "طوال شهر رمضان، كان الكنديون المسلمون يساعدون المحتاجين بتبرعات من المواد الغذائية والإمدادات، وكثير من أولئك الذين يصومون يقاومون الوباء كعاملين في المجال الطبي والأساسي".

وأردف "بالنسبة لنا جميعا، عيد الفطر هو فرصة للتعرف على كيفية استمرار المسلمين الكنديين في تشكيل بلادنا للأفضل، والاحتفال بالتنوع الذي يجعلنا ما نحن عليه. بالنيابة عن عائلتنا، أتمنى أنا وصوفي (زوجته) لكل الذين يحتفلون بعيد الفطر المبارك. عيد مبارك."