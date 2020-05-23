مركز أبحاث: أكثر من 60% من الروس راضون عن أداء بوتين

روسيا - (أ ش أ)

تجاوزت نسبة الروس الراضين عن أداء فلاديمير بوتين، كرئيس لروسيا الستون في المئة، وفقا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي.

وقال رئيس المركز فاليري فيدوروف - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت - إن "التقييم الإيجابي لأداء الرئيس في الشهر الماضي انحصر بين 61 و63 في المئة، وبقيت الثقة في بوتين خلال نفس الفترة ضمن نسبتي 67 و68 بالمئة".

وكانت شبكة بلومبرج الأمريكية، نقلت عن المركز - في وقت سابق - أن تقييمات بوتين انخفضت بشكل قياسي إلى 27 في المئة في أبريل جراء الآثار الشديدة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المركز قد قاس تقييمات بوتين على صعيد توجهات الناخبين قبل عامين، وأنه منذ ذلك الحين تم استبدال السؤال عما إذا كان الناخبون سيصوتون لبوتين بآخر عن تقييم أدائه ومستوى الثقة فيه.