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روسيا تدرس سبل الرد على انسحاب أمريكا من اتفاقية الأجواء المفتوحة

09:32 م السبت 23 مايو 2020
روسيا تدرس سبل الرد على انسحاب أمريكا من اتفاقية الأجواء المفتوحة

سيرجي ريابكوف

روسيا - (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، أن روسيا تدرس مختلف خيارات الرد على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة.

وقال ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتيك) الروسية - "بدأنا بدراسة خيارات مختلفة، وموقفنا مرن، ولا نندفع، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل أي شيء لأنها دولة لا تأخذ القانون الدولي أو التزاماتها في مختلف المجالات بالسبان. ربما كانت معاهدة الأجواء المفتوحة تعوقها من القيام بخطوة ما".

وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي آفاق لإبرام اتفاقية جديدة، مُضيفًا: "المعاهدة تعمل بشكل جيد وتساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الأوروبي. من المؤسف أن تنسحب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة".

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