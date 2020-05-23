"أمفان" يقتل أكثر من 100 ويقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بالهند وبنجلاديش

"أمفان" يقتل أكثر من 100 ويقطع الكهرباء عن مئات ال

نيودلهي- (د ب أ):

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإعصار أمفان في الهند وبنجلاديش 100 شخص، السبت، فيما نظم الآلاف من المقيمين في كولكاتا بشرق الهند مظاهرات ووضعوا حواجز طرق احتجاجا على عدم استعادة الكهرباء و إمدادات المياه.

وبلغ إعصار أمفان اليابسة يوم الأربعاء مصحوبا برياح سريعة وأمطار غزيرة. كما دمر المنازل والمحاصيل، واقتلع الأشجار، وأغرق مساحات شاسعة من الأراضي وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في الهند وبنجلاديش.

وذكر مسؤولو إدارة الكوارث أن سقوط الأشجار والمنازل تسبب في وفاة 86 عبر ولاية بنغال الغربية بالهند و15 في بنجلاديش.

وكانت كولكاتا عاصمة ولاية بنغال الغربية ومقاطعات ساحلية هي الأكثر تضررا حيث انقطعت الكهرباء والمياه عن مئات الآلاف من الأشخاص.

وتجمعت حشود هائلة في أجزاء مختلفة من كولكاتا اليوم السبت، مطالبة باستئناف فوري لعمل المرافق.

وناشدت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانرجي الأشخاص بالتحلي بالصبر، قائلة إن إدارتها تكافح لاستعادة الكهرباء وامدادات المياه بينما تحاول أيضا التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وطلبت وزارة الداخلية بالولاية فيما بعد دعم الجيش الهندي لاستعادة البنية التحتية الضرورية والخدمات التي دمرتها العاصفة.

وبحسب المصادر الرسمية، تضرر حوالي 15 مليون شخص في البنغال جراء العاصفة ودمر الإعصار أكثر من مليون منزل، معظمها من القش.

وأمفان اسم تايلاندي يعني "السماء"، وهو أقوى إعصار يضرب المنطقة في السنوات الأخيرة. وعادة ما تضرب الأعاصير الاستوائية سواحل الهند وبنجلاديش ، مما يؤدي إلى دمار واسع النطاق وفيضانات.