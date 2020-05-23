كورونا في العالم: 5.25 مليون إصابة وأكثر من 338 ألف وفاة
واشنطن- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حتى اليوم السبت إلى 525,1917 حالة، حتى الساعة السابعة و56 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن الفيروس تسبب في 338,265 حالة وفاة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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عدد المصابين
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4217
عدد المتعافين
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كورونا فى العالم
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1966135
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