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كورونا في العالم: 5.25 مليون إصابة وأكثر من 338 ألف وفاة

01:00 م السبت 23 مايو 2020
كورونا في العالم: 5.25 مليون إصابة وأكثر من 338 ألف وفاة

العالم يواجه فيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حتى اليوم السبت إلى 525,1917 حالة، حتى الساعة السابعة و56 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن الفيروس تسبب في 338,265 حالة وفاة.

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