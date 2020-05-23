"عايدهم عن بُعد".. مبادرة إماراتية للاحتفال بالعيد في ظل كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن قائمة تضم 33 تطبيقا رقميا لمشاركة فرحة العيد عن بعد.

ووفق وكالة أنباء الامارات (وام)، السبت، يمكن لأفراد المجتمع استخدام التطبيقات لتحويل عيدية عيد الفطر السعيد وتجنب توزيع العيدية النقدية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بـ 23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية وذلك بعنوان "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد".

ويوجد العديد من التطبيقات الذكية التابعة لمتاجر التسوق الإلكترونية في الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها من خلال عملية التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة عبر الانترنت.

وطبقا للوكالة، تنصح الجهات المختصة في البلاد بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوفرة عند الدفع، لتنجب أي مخاطر في حين جاءت التوجيهات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة عيد الفطر المبارك كإجراء احترازي، خاصةً مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق تداول العملات الورقية، ولو بصورة ضئيلة في حال عدم غسل اليدين أو لمس الوجه خاصةً وأنه لم يتم منع التداول بالعملات النقدية فيما دون ذلك.

وأشارت الوكالة إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق بعنوان "أنت مسؤول" بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وحث الجمهور من المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد بالتعليمات خلال فترة عيد الفطر المبارك والمرحلة المقبلة، للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها الإمارات منذ أزمة "كورونا".