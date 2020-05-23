أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

قادة الكونجرس يتفقون على النظر في تعديل قانون يعيد السماح بمراقبة الإنترنت

12:24 ص السبت 23 مايو 2020
قادة الكونجرس يتفقون على النظر في تعديل قانون يعيد السماح بمراقبة الإنترنت

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - أ ش أ
اتفق قادة مجلس النواب الأمريكي على النظر في تعديل قانون يعيد السماح بأنشطة مراقبة الإنترنت المحلية المثيرة للجدل، وذلك في محاولة لفرض قيود جديدة على قدرة الحكومة على مراقبة تاريخ التصفح في برامج تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين دون الحاجة لاستصدار تفويض من السلطات القضائية.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن مستشار ديمقراطي بالكونجرس - لم تذكر اسمه - قوله إن العمل لا يزال جاريا على صياغة التعديل، الذي ستقدمه النائبة الديمقراطية زو لوفجرين والنائب الجمهوري وارين دافيدسون.
وأوضحت المجلة أن الاتفاق على تولي مجلس النواب الأمر جاء بعد أسابيع من المناقشات الداخلية بين مكتب رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، ولجنتي القضاء والاستخبارات بالمجلس، والنواب التقدميين الباحثين عن مزيد من الإصلاحات الكاسحة لقوانين المراقبة الفدرالية، لافتة إلى أن حلفاء الرئيس دونالد ترامب بالكونجرس أظهروا أيضا دعمهم لإصلاحات أكثر حدة، متحدثين عن مزاعم ترامب بتجسس مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" بشكل غير قانوني على قياديين بحملته الانتخابية في ظل التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت عام 2016.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح من المتوقع أن يكون مماثلا لذلك الذي طرحه مؤخرا، السيناتور الديمقراطي رون ويدن والجمهوري ستيف دينز وحال فارق صوت واحد دون حصوله على الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ، ونَصّ التعديل المقترح آنذلك على إلزام مسئولي الحكومة بالحصول على تفويض من السلطات القضائية قبل الاطلاع على سجلات تصفح الإنترنت الخاصة بالأمريكيين، أو - في الحالات الطارئة فقط - الحصول على تلك السجلات ثم الحصول على موافقة القضاء بأثر رجعي.
ووفقا لـ"بوليتيكو"، يتضمن التعديل المقترح مجموعة من التدابير الجديدة لحماية الخصوصية، والتي أشاد بها المدعي العام وليام بار. ويخلق ذلك التشريع تحالفا غير تقليدي من أعضاء مجلس النواب التقدميين المناهضين لأنشطة المراقبة الحكومية، والنواب الجمهوريين الداعمين لمزاعم ترامب بشأن إساءة وكالات الاستخبارات الأمريكية استخدام السلطات التي يوفرها قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، للتجسس على مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيدج.
ووفقا للمستشار الديمقراطي الذي تحدث لـ"بوليتيكو"، يجري حاليا العمل على تحديد موعد النظر في التعديل، الذي يحمل اسم النائبة لوفجرين. وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم ذلك مباشرة بعد صياغته من جانب مكتب بيلوسي وكبار المشرعين الديمقراطيين.

هذا المحتوى من

الكونجرس الأمريكي واشنطن الإنترنت أمريكا

الخبر التالى:

أمريكي يكلف شركته 100 ألف دولار بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان