روسيا توافق مبدئيا على لقاح ضد كورونا

موسكو- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن طاقم مختبر روسي حكومي أعطى موافقة مبدئية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بعدما قاموا بتجربته على أنفسهم.

وقال مدير الابحاث أليكسندر جينزبورج في تصريحات نقلتها وكالة انباء تاس الروسية: "لا يوجد آثار جانبية".

أجرى المركز القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، البحث على موظفين متطوعين.

وقال جينزبورج: "الجميع أصحاء وسعداء ويقومون بواجباتهم بشكل كامل".

و يسابق الباحثون الروس الزمن لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. ولدى البلاد أكثر من 325 ألف حالة إصابة بالفيروس ليصبح ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.