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حصيلة الوفيات جراء إعصار أمفان تصل إلى 95 في الهند وبنجلاديش

12:05 م الجمعة 22 مايو 2020
حصيلة الوفيات جراء إعصار أمفان تصل إلى 95 في الهند وبنجلاديش

إعصار أمفان

نيودلهي /دكا- (د ب أ):

واصلت السلطات شرقي الهند وفي بنجلاديش جهودها اليوم الجمعة لاستعادة حركة النقل وخطوط الاتصالات والكهرباء بعد إعصار مدمر أسفر عن وفاة 95 شخصا على الأقل.

ويجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسحا جويا للدمار في ولاية غرب البنغال، التي تحملت العبء الأكبر جراء الإعصار في الهند.

وهبط إعصار أمفان إلى اليابسة أمس الأول الأربعاء مصحوبا برياح سريعة وأمطار غزيرة. كما دمر المنازل والمحاصيل، واقتلع الأشجار، وأغرق مساحات شاسعة من الأراضي وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في الهند وبنجلاديش.

وتم تسجيل 95 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، 80 منها في ولايتي البنغال الغربية وأوديشا في الهند و 15 حالة في بنجلاديش، وفقًا لمسؤولي إدارة الكوارث.

وذكر مسؤولون أن معظم الوفيات نجمت عن سقوط أشجار على منازل مسقوفة بالقش وانهيار أجزاء من المباني بسبب تأثير الرياح والأمطار إلى جانب الصعق بالكهرباء.

وتم إزالة آلاف الأشجار التي أغلقت الطرق، بما في ذلك في مدينة كولكاتا، وضخ المياه واستعادة الكهرباء تدريجيا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تعقيد عمليات الإغاثة والتنظيف حيث يعيش الملايين الآن في ملاجئ الطوارئ بعد أن لحق الدمار بمنازلهم.

إعصار أمفان الهند بنجلاديش رئيس الوزراء الهندي

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