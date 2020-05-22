الصحة العمانية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 31
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة عن وفاة مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد تبلغ من العمر 65 عاما، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السلطنة إلى 31 وفاة.
وأهابت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وحمام منفصل، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، مشددة على ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين.
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