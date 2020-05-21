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رئيس الوزراء العراقي: أحبطنا هجوما كبيرا لداعش الإرهابي

09:30 م الخميس 21 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي: أحبطنا هجوما كبيرا لداعش الإرهابي

مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة الحالية هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة.

وأوضح الكاظمي، في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أن للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا .

وكشف أن قوات الأمن تمكنت من احباط هجوم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي عقب إلقاء القبض على القيادي في التنظيم عبد الناصر قرداش.

وشدد على أنه مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا من الإهمال.

ودعا إلى بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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مصطفى الكاظمي بغداد الإرهاب هجوم داعش العراق

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