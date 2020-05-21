أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان

01:25 م الخميس 21 مايو 2020
الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان

وزارة الخارجية الصينية

بكين - أ ش أ
أعلنت الصين اليوم الخميس، تقديم احتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع تايوان 18 طوربيدا ثقيلا من طراز "إم كي-48" في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار.
وقال جيان إن الجانب الصيني يرفض ويعارض بشدة مثل هذه الأعمال، وقدم احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي.
وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على احترام والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وسحب مبيعات الأسلحة المخطط لها سالفة الذكر إلى تايوان بشكل فوري، وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان لتجنب المزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الصين بكين

الخبر التالى:

ممثلة الصحة العالمية: الوقت مبكر للحديث عن إلغاء قيود "كورونا" في موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: "عندنا تقريبًا 71 ألف حالة كورونا وليس 14 ألفًا"