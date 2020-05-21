رئيس الوزراء اللبناني: عبرنا المرحلة الأولى والضوء يلوح في الأفق

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الخميس، عبورهم المرحلة الأولى وأن الضوء بدأ يلوح في الافق.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله، في كلمة ألقاها في السرايا الحكومي بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، "إننا عبرنا المرحلة الأولى وربما الآتي صعب أيضا لكن الضوء بدأ يلوح في الأفق، وما زرعناه عبر مئة يوم ستبدأ براعمه بالظهور".

وأضاف "إننا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأشار إلى أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وسيكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية.