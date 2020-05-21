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"ايزي جيت" تعتزم استئناف رحلاتها اعتبارا من 15 يونيو

11:39 ص الخميس 21 مايو 2020
"ايزي جيت" تعتزم استئناف رحلاتها اعتبارا من 15 يونيو

شركة طيران إيزي جيت

لندن - (د ب أ):
أعلنت شركة "ايزي جيت" البريطانية للطيران منخفض التكاليف، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت "ايزي جيت" عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.

وقالت الشركة إنها ستواصل دعم تطبيقها على الأجهزة الذكية والذي يتيح للركاب إنهاء إجراءات سفرهم دون الحاجة إلى المعاملات الورقية قبل الصعود إلى الطائرة.

ويأتي تأكيد "ايزي جيت" تمسكها بدعم تطبيق الأجهزة الذكية بعد يومين من إعلانها تعرضها لهجوم سيبراني "شديد التعقيد" حيث تمكن القراصنة من الوصول إلى تفاصيل الرحلات والبريد الإلكتروني لنحو 9 ملايين عميل.

وقالت الشركة إنه تم الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2200 عميل، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل تقديم الدعم لهؤلاء العملاء.

شركة ايزي جيت لندن بريطانيا

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