أمريكا تعتقل شخصين بتهمة تهريب غصن خارج اليابان
واشنطن - (د ب أ)
ألقت أجهزة الأمن الأمريكية، القبض على شخصين، يوم الثلاثاء لدورهما المزعوم في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، إلى خارج اليابان، التي كان يواجه فيها محاكمة بنهمة الفساد، وفقا لوثائق المحكمة في ماساتشوستس.
ومن المقرر أن يمثل مايكل وبيتر تايلور، أمام قاضٍ في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفقًا لوثائق المحكمة، التي لم تذكر أي محامين للدفاع.
وكان مايكل والد بيتر عضوا في وحدة، القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي.
وتمكن الإثنان من إخراج غصن من اليابان من خلال التظاهر بأنهما موسيقيان وإخفائه في صندوق يبدو وكأنهما يحملان آلة موسيقية.
واعتقل غصن، الذي قاد في السابق تحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي موتورز،في تشرين ثان/ نوفمبر 2018 في اليابان واتهم بجرائم مالية.
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