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روسيا: مستعدون للمساعدة في تسهيل الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

11:14 م الأربعاء 20 مايو 2020
روسيا: مستعدون للمساعدة في تسهيل الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، استعداد روسيا مواصلة تسهيل الحوار مع فلسطين على أساس القوانين الدولية المعترف بها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن لافروف أكد استعداد بلاده، إلى جانب المشاركين في اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، مواصلة المساعدة في استئناف عملية السلام من خلال حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القوانين الدولية المعترف بها.

وأشارت إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على وضع التسوية في الشرق الأوسط، والوضع في سوريا، مشددين على ضرورة تطبيع الوضع في البلاد من خلال الأساليب السياسية الدبلوماسية، مع احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها والقضاء على التهديد الإرهابي في ذلك البلد، وفقًا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254.

واختتم البيان بالقول، إن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك وفي سياق التعاون متعدد الأطراف في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".

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