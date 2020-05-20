الجزائر تفرض ارتداء الكمامة اجباريا اعتبارا من أول أيام عيد الفطر
الجزائر - أ ش أ
قررت الحكومة الجزائرية في اجتماعها اليوم الاربعاء فرض ارتداء الكمامات على كافة المواطنين اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد، حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم الى عقوبات قانونية.
ويأتي هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا نظرا لما يشهده العيد من تجمعات وزيارات عائلية.
وقررت الحكومة أيضا منع دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمحافظة على المسافات.
وأكدت الحكومة أنه سيتم توفير الكمامات للمواطنين على نطاق واسع، حيث تتكفل بعملية التوزيع على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته.
وأعربت الحكومة الجزائرية عن ثقتها المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا.
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