قروض من الحكومة التونسية للمؤسسات السياحية المتضررة من كورونا

تونس- (بي بي سي):

قال وزير السياحة في تونس، محمد علي التومي، إن الحكومة ستخصص 500 مليون دينار تونسي، أي قرابة 170 مليون دولار، للمؤسسات السياحية وذلك في شكل قروض لتمكينها من تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على العاملين في القطاع السياحي وضمان أجورهم.

هذا وسجلت عائدات السياحة التونسية انخفاضا بنسبة 27 في المائة في الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب ما أورده البنك المركزي، متأثرة بإجراءات الإغلاق المفروضة في العالم.

وأكد التومي أن الوزارة تنتظر تقييم السلطات للوضع الوبائي للإعلان عن موعد استعادة المؤسسات السياحية نشاطها آملا أن يكون في الفترة الثانية من الحجر الصحي المقرر أن تبدأ بعد عيد الفطر.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس تجاوز الألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 47.