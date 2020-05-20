العفو الرئاسي عن أربعمائة سجين في مالي للحد من انتشار كورونا
باماكو- (أ ش أ):
أصدر رئيس مالي ، إبراهيم أبو بكر كيتا، اليوم الأربعاء عفوا "رئاسيا " عن أربعمائة سجين ، وذلك في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبثت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية بيانا للرئاسة في مالي، أفاد بأن الرئيس أصدر عفوا " رئاسيا " عن أربعمائة سجين ، في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس، مضيفة أن بانديوجو دومبيا ، وهو من أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد ، من بين المعفو عنهم.
وأوضحت أن جميع السجناء -عدا جومبيا- كان من المقرر الإفراج عنهم في يناير من العام القادم .
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