التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 92 خرقًا جديدا لوقف إطلاق النار

وكالات:

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ارتكبت 92 خرقًا جديدًا لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأكد التحالف، في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت

أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت حتى الآن 2216.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.