فرنسا: تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو المقبل

وكالات

قررت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن حالة الطوارىء ستمدد إلى 24 يوليو المقبل، عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء السبت.

مع ذلك، أعلنت الحكومة الرفع التدريجي لبعض تدابير الإغلاق اعتبارا من 11 مايو، بينها فتح المدارس الابتدائية.

واعتبر فيران أنه سيكون من "السابق لأوانه" رفع الطوارئ الصحية التي بدأت في 24 مارس الماضي، نظرا لاحتمال حصول طفرة في العدوى.

وأوضح المسؤول أن التدابير الجديدة تشمل حجر أي شخص يدخل فرنسا لمدة أسبوعين، ويشمل ذلك "الفرنسيين الذين سافروا إلى الخارج ويريدون العودة إلى الوطن".

وتطرق إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الأمر إلى "تعزيز الاإطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف "علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".

لكن، سيسمح للسكان اعتبارا من 11 مايو بمغادرة منازلهم بدون وثيقة تبرر سبب تنقلهم. وستفتح أيضا عدة متاجر، وسيسمح لموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

وسيصير إلزاميا وضع كمامة وقائية في وسائل النقل المشترك.

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصًا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية.