وفيات كورونا في العالم تتجاوز 239 ألفا والإصابات أكثر من 3 ملايين و420 ألفا

واشنطن - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 239 ألفا و238 شخصا.

كما بلغ عدد الإصابات المؤكدة على مستوى العالم ثلاثة ملايين و420 ألفا و966 شخصا، حتى الثاني من مايو الجاري.

جاءت تلك الحصيلة حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.