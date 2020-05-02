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جنوب أفريقيا تسعى لإنشاء ناقل جوي جديد بدلا من الخطوط الجوية الرسمية

01:28 م السبت 02 مايو 2020
جنوب أفريقيا تسعى لإنشاء ناقل جوي جديد بدلا من الخطوط الجوية الرسمية

شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية

بريتوريا- (د ب أ):

تسعى جنوب أفريقيا لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من الناقل الجوي الوطني الحالي التي صارت فعليا متعثرة ماليا إلى حد الإفلاس وعلى شفا تصفيتها من جانب فريق مفوض بإدارة الشركة .

وقالت وزارة المشاريع الحكومية في بيان أمس الجمعة إن بديلا مثاليا لشركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية سوف يحظى بمالكين من كل من القطاع الحكومي والخاص، للحفاظ على الصلات التجارية للبلاد وتحقيق ربح.

وتحظى الخطة بدعم من القوة العاملة التي تقترب من الخمسة آلاف في الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، حسبما قالت الوزارة، بدون الإشارة إلى فريق إنقاذ يدير الشركة منذ ديسمبر.

وقال وزير المشاريع الحكومية، برافين جوردهان، عبر الهاتف من العاصمة بريتوريا لوكالة أنباء بلومبرج، "الخطوط الجوية الجنوب أفريقية القديمة ماتت، لا يوجد شك في هذا. ولكن ما سيحل محلها قد يكون جزءا الشركة القديمة أو كلها وربما بعض شركات الطيران الأخرى أيضا".

كان الفريق المفوض بإدارة شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية يعمل على خطة انتعاش من أجل الشركة التي كانت تحقق خسائر بشكل متكرر قبل ان ترغم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على وقف تشغيل كل الطائرات.

شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية جنوب أفريقيا وزارة المشاريع الحكومية

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