ألمانيا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى ١٦١٧٠٣ حالات و٦٥٧٥ وفاة
08:24 ص السبت 02 مايو 2020
برلين - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ١٦١٧٠٣ حالات، وذلك عقب تسجيل ٩٤٥ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٦٥٧٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٩٤ حالة وفاة جديدة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مقتل 46 سجينًا أثناء محاولتهم الفرار في فنزويلا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5895
عدد المصابين
-
1460
عدد المتعافين
-
406
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3329740
عدد المصابين
-
1046403
عدد المتعافين
-
237647
عدد الوفيات
إعلان