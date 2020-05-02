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ألمانيا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى ١٦١٧٠٣ حالات و٦٥٧٥ وفاة

08:24 ص السبت 02 مايو 2020
ألمانيا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى ١٦١٧٠٣ حالات و٦٥٧٥ وفاة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ١٦١٧٠٣ حالات، وذلك عقب تسجيل ٩٤٥ حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٦٥٧٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٩٤ حالة وفاة جديدة.

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