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بالفيديو- أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد أسابيع من اختفاءه

12:21 ص السبت 02 مايو 2020
بالفيديو- أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد أسابيع من اختفاءه

كيم جونج أون

وكالات:

بعد أكثر من 20 يومًا من اختفاءه وعدم ظهوره للعلن، وانتشار شائعات حول وفاته، يظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مشاركًا في أول مناسبة علنية.

وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، والتي نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، شارك جونج أون في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونج أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.

وينتمي كيم جونغ أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.

كيم جونج اون كوريا الشمالية

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