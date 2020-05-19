أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الكونجرس يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 11% خلال الربع الثاني

10:49 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الكونجرس يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 11% خلال الربع الثاني

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب ا)

يتوقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس، انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام بما يعادل تراجعا بنسبة 38% سنويا.

وقال المكتب التابع للكونجرس، إنه من المتوقع بدء تعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تخفيف إجراءات الإغلاق وتراجع المخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعلى صعيد التوظيف يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس، إن الولايات المتحدة فقدت حوالي 26 مليون وظيفة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وسيكون هذا أسرع تدهور لسوق العمل الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

في الوقت نفسه يتوقع المكتب تعافيا بطيئا لسوق العمل واستمرار معدل البطالة في حدود 6ر8 في المئة حتى الربع الأخير من 2021.

وذكر المكتب في تقريره الصادر اليوم أنه من المتوقع استمرار الحاجة إلى درجة ما من التباعد الاجتماعي، حتى الربع الثالث من العام المقبل، وهو ما يعني تقييد جزئي لنشاط الشركات وللطلب على العمالة.

الكونجرس الاقتصاد الأمريكي فيروس كورونا

الخبر التالى:

شركة إماراتية تدشن تعاونا استراتيجيا لإنتاج كمامات N95

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجازة 5 أيام في البنوك بمناسبة عيد الفطر