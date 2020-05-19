الشرطة العراقية تقتل 4 انتحاريين غربي تكريت

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة انتحاريين غربي تكريت،170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي إن"قوة من شرطة صلاح الدين شنت عصر اليوم هجوما في جزيرة تكريت غربي المحافظة وتمكنت من قتل أربعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة وكانوا يستقلون شاحنة صغيرة".

وتأتي العملية في إطار عملية كبرى تشنها مختلف صنوف القوات العراقية للتفتيش عن وتعقب خلايا وأوكار مقاتلي تنظيم داعش في المناطق الغربية من محافظة صلاح الدين والكائنة في الصحراء الممتدة إلى محافظة الأنبار.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم تمثل بشن هجمات متعددة في اطراف محافظة صلاح الدين تسببت بقتل وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية.