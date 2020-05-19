السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 329

الرياض(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 329 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2509 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 59854 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2886 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31634 .