مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في زلزال جنوب غربي الصين
بكين - (أ ش أ)
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 13 آخرين وحوصر شخص واحد تحت الأنقاض بعد أن ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الزلزال وقع الساعة 9:47 مساء أمس، وجرى رصد مركزه على عمق 8 كيلومترات في محافظة "تشياوجيا" بمقاطعة "يونان"، حيث هرعت قوات الإنقاذ والإطفاء وقطاعات الاستجابة للطواريء المحلية إلى منطقة الزلزال.
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